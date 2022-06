Schwerpunkte

Ein Fest für alle Braikebewohner

28.06.2022 05:30

Am vergangenen Wochenende war es so weit. Nach langer Planung des Organisationsteams feierten die Bewohner des Nürtinger Stadtteils in den Straßen bei tollstem Sommerwetter eine große Party. Einander treffen und miteinander ins Gespräch kommen war die Devise des Sommerfests. Wir haben die verschiedenen Stationen zu einem bunten Bilderbogen zusammengestellt.

Im Schulhof der Braikeschule waren Schattenplätze begehrt. Hier gab es Kaffee und Kuchen.

jh/Fotos: Frank (5), Holzwarth (2)