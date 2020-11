Auf diesen Seiten sind Artikel und Materialien zu Themen zusammengefasst, die die Menschen in Nürtingen und Umgebung bewegen. Derzeit gibt es sie zum Großen Forst, zum Güterbahnhof, zur geplanten Biogasanlage, zum Wörth-Areal, zur Teufelsbrücke, zu Stuttgart 21, zum Melchior-Areal und zum Thema Asyl. Die Dossiers beinhalten umfangreiche Artikelsammlungen, Bilderstrecken, Karten und Pläne, Links sowie interaktive Grafiken.

Jahrelang hatten Francesco Mandracchia und zahlreiche Helfer das erste Seifenkistenrennen in Frickenhausen minutiös vorbereitet und organisiert. Im Juli dieses Jahres hätte die Austragung über die Bühne gehen sollen, doch der Start musste wegen Corona verschoben werden. Am Sonntag, 29. September, war es nun soweit und die tollkühnen Fahrer in ihren rollenden Kisten konnten starten.

