Schwerpunkte

Die Hubert ist wieder im Alten Lager in Münsingen

16.08.2021 05:30, Von Joachim Lenk — E-Mail verschicken

Vom 17. bis 19. September gibt es viel zu sehen über die Bereiche Angeln, Jagen und Outdoor. Über 60 Aussteller.

Vom 17. bis 19 September ist im Alten Lager in Münsingen wieder „Die Hubert“, eine Ausstellung über Jagen, Angeln und Outdoor . Foto: Lenk

MÜNSINGEN. 2020 feierte die Jagd- und Outdoormesse „Die Hubert“ Premiere im Albgut in Münsingen. Rund 5000 Menschen – darunter auch viele Interessierte aus dem Nürtinger Raum – strömten in die ehemalige Soldatensiedlung Altes Lager, um sich über Neues in den Bereichen Jagen, Angeln und Outdoor zu informieren. Mitte September gibt es dort eine Neuauflage. Der Veranstalter hat sich dazu entschlossen, die im Land einmalige Messe kommenden Monat, vom 17. bis 19 September, wieder an demselben Ort zu veranstalten.