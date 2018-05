Da soll noch einmal jemand behaupten, in Nürtingen sei nichts los. Nur eine Woche nach dem Stadtlauf und der Musiknacht zog es am Freitagabend erneute Tausende Besucher in die Innenstadt. Die zwölfte Auflage der langen Einkaufsnacht „Shoppen und Schlemmen“ war so gut besucht wie selten zuvor. „Das war unter den besten drei Abenden“, freut sich Frieder Henzler. Fotos: Jüptner

Weiterlesen