Das Mobilfunknetz in Beuren funktioniert wieder

28.02.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Über mehrere Wochen hat sich die gesamte Gemeinde Beuren im Telekom-Netz in einem Funkloch befunden.

Der Mobilfunkmast an der Weiler Steige in Beuren ist wieder auf Sendung. Foto: Just

BEUREN. Wer in Beuren und Balzholz mit einem Mobiltelefon über das Mobilfunknetz der Telekom eine Verbindung gesucht hat, war vom 16. Dezember an aufgeschmissen. Die ganze Gemeinde war wochenlang ein Funkloch. „Wir waren plötzlich von der Außenwelt abgeschnitten und sind davon völlig überrascht worden“, stellt Bürgermeister Daniel Gluiber fest. Dies war der Fall, weil zeitgleich die Antennen auf dem ehemaligen Bielomatik-Gebäude in Neuffen und die Sendeanlagen der Telekom an der Weiler Steige abgeschaltet waren. Nun ist die Erleichterung bei allen Betroffenen groß: Das Telekom-Netz ist seit ein paar Tagen in Beuren wieder da. Das Unternehmen hat den Mobilfunkmast am Wasserhochbehälter an der Weiler Steige mit neuen Antennen ausgestattet. Zusätzlich soll ein Interimsmast an der Markungsgrenze zwischen Balzholz und Neuffen aufgestellt werden, damit auch zwischen Neuffen und Linsenhofen wieder eine Mobilfunkversorgung gewährleistet ist, nachdem die Antennen auf dem Bielomatik-Gebäude abgebaut worden waren. „Der Interimsmast wird aber längstens drei Jahre dort stehen“, gab Bürgermeister Daniel Gluiber im Gemeinderat bekannt.