Arbeiten an der Tälesbahn

19.07.2021 05:30, — E-Mail verschicken

NEUFFEN. Vom Donnerstag, 29. Juli, bis Freitag, 20. August, finden auf der Tälesbahn, insbesondere im Bahnhof Neuffen, umfangreiche Bauarbeiten statt. Die Züge der Tälesbahn werden in dieser Zeit durch Busse ersetzt. Im Bahnhof Neuffen finden umfassende Erneuerungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an Gleisen und Weichen statt. Parallel wird zwischen den Bahnübergängen „Weinbergstraße“ und „Im Käppele“ in Linsenhofen der Gleisschotter getauscht. Des Weiteren erneuert die Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft (WEG) zwischen den Bahnübergängen „Vorstadt“ und „Carl-Benz-Straße“ in Nürtingen die Gleise und führt dort Stopfarbeiten durch. Zusätzlich finden entlang der gesamten Strecke verschiedene Kleinmaßnahmen statt. Aufgrund der Baumaßnahmen müssen vom 29. Juli bis 20. August alle Züge der Tälesbahn durch Busse ersetzt werden. Die Busse verkehren von Neuffen Bahnhof über Linsenhofen Neuffener Straße, Frickenhausen Kelter, Frickenhausen Uhlandstraße beziehungsweise Ziegeleistraße, Nürtingen Eichendorffstraße und Nürtingen Amtsgericht zum ZOB in Nürtingen auf Bussteig 11. Aus dem Neuffener Tal kommend halten die Ersatzbusse auch an der Post zum Ausstieg und stellen dort den direkten Umstieg zur Neckar-Alb-Bahn her. Die WEG bittet um Beachtung, dass die Busse für die Strecke zwischen Nürtingen und Neuffen mehr Zeit benötigen als die Tälesbahn und daher die gewohnten Anschlüsse an die regionalen Buslinien nicht wie gewohnt erreicht werden können. Von der Mitnahme von Fahrrädern in den Bussen des Schienenersatzverkehrs bittet die WEG abzusehen. pm

Der Fahrplan und weitere Informationen sind unter www.weg-bahn.de und unter www.vvs.de einsehbar.