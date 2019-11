Ärger in Aichtal über Raser und Lkw

22.11.2019 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Anwohner klagen über Temposünder und Lkw in der Stuttgarter Straße – Bürgerinitiative geht in die Offensive

Das Thema Verkehr erregt in Aichtal schon lange die Gemüter. Einer der Brennpunkte ist die Stuttgarter Straße in Aich. Anwohner klagen über Raser und Lkw-Lärm. Wir haben mit ihnen über die Situation gesprochen.

Die Tempoanzeige in der Stuttgarter Straße zieht häufig ein langes Gesicht. Viele Fahrer halten sich nicht ans Tempolimit. Foto: Klemke

AICHTAL-AICH. Immer wieder zieht der Smiley auf dem Schild die Mundwinkel nach unten – jedes Mal, wenn ein Auto mit mehr als 40 Stundenkilometern vorbeifährt. Der Blitzer kurz dahinter löst kein einziges Mal aus.

Schon lange wird in Aichtal über Raser und Verkehrslärm diskutiert. Regelmäßig kommen Anwohner in die Bürgerfragestunden des Gemeinderats und machen ihrem Ärger Luft. Im vergangenen Jahr hat sich sogar die Bürgerinitiative „Mehr Lebensqualität für Aichtal“ (MLfA) gegründet, um den Verkehr in der Stadt einzudämmen.