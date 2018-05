500 000 Euro für Leuchten

22.05.2018, — E-Mail verschicken

In Grafenberg sind hohe Investitionen für die Umstellung auf LED nötig

Am Dienstag hat der Gemeinderat in Grafenberg beschlossen, auf Empfehlung der Netze BW, die mit dem Betrieb der Straßenbeleuchtung beauftragt ist, weitere 110 Leuchtpunkte in ausgewählten Bereichen auf LED-Technik umzustellen. Für die Maßnahme sind bei der Haushaltsplanung 50 000 Euro eingestellt.

Siegfried Eben von der Netze BW erklärte im Grafenberger Gemeinderat LED-Lampen und Leuchten. Foto: Sander

GRAFENBERG (der). Bisher sind in Grafenberg nur neun Leuchten auf LED umgestellt, die sich in Bereichen der Ortsdurchfahrt der B 313, in der Kleinbettlinger, Kelter-, Friedhof- und Kirchstraße und Sanierungsgebieten befinden. Umgestellt werden sollen die Leuchtmittel nun auch in Achalm-, Alb-, Florian-, Jusi-, Teck- und Zollernstraße einerseits sowie in der Brandgasse, der Weinberg-, Mozart-, Haydn-, Panorama- und Weinbergstraße, Anliegerwege eingeschlossen.