340 Kilometer in vier Tagen

15.05.2018

Integrative Radtour von Diakonieverband und CVJM führte von Nürtingen in den Schwarzwald

NEUFFEN/NÜRTINGEN (pm). Mit dem Fahrrad 340 Kilometer durch die Heimat radeln – das erlebten neun junge Erwachsene mit und ohne Fluchterfahrung am langen Mai-Wochenende. Die Radtour organisierte der Kreisdiakonieverband Esslingen in Kooperation mit dem CVJM Neuffen. Evi Handke, Referentin in der kirchlich-diakonischen Flüchtlingsarbeit, hat bereits zwei integrative Wanderfreizeiten organisiert. Gemeinsam mit Dietmar Wagner, ehrenamtlicher Mitarbeiter des CVJM Neuffen, hat sie die Idee einer Radtour für junge Menschen mit und ohne Fluchterfahrung umgesetzt.

„Mir war es wichtig, dass wir in Nürtingen starten“, sagt Evi Handke. „Es ist wunderschön in unserer Region. Schon nach wenigen Minuten Fahrt sind wir in der Natur. Wir radeln durch blühende Rapsfelder, duftende Wälder und Blumenwiesen. Das ist Genuss und Erholung pur.“ Vier Tagesetappen mit durchschnittlich 85 Kilometern waren für die fitten jungen Männer kein Problem. Am ersten Tag waren auch einige Höhenmeter zu bewältigen. Nach der ersten großen Etappe über Tübingen nach Horb am Neckar entlang wurden die Hügel des Nordschwarzwalds erklommen. Dann führte die Tour immer an Flussläufen entlang: erst durchs Nagoldtal, weiter an der Enz entlang und am letzten Tag übers Neckartal zurück nach Nürtingen.