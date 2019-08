08.08.2019, — E-Mail verschicken

Frank Buß ist vom Gemeindetag mit Urkunde, Stele und Nadel für seine 25-jährigen Verdienste als Bürgermeister geehrt worden. Der Plochinger Bürgermeister war als Diplom-Verwaltungswirt in Plochingen bereits stellvertretender Hauptamtsleiter, bevor er im Jahr 1993 zum Bürgermeister der Gemeinde Kohlberg gewählt wurde. Nach 14 Jahren zog es ihn mit seiner Familie vom Jusi wieder zurück an den Neckar, wo er sich der Bürgermeister-Wahl in seiner Geburtsstadt stellte. Im Februar 2008 wurde er zum Nachfolger von Eugen Beck gewählt und acht Jahre später als Schultes bestätigt. Der 54-Jährige sitzt außerdem für die Freien Wähler im Kreistag und in der Regionalversammlung des Verbands Region Stuttgart.