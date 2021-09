Schwerpunkte

„Wir brauchen eine Macher-Figur“

01.09.2021 05:30, Von Matthäus Klemke

Bundestagswahl 2021: Der SPD-Bundestagskandidat für den Wahlkreis Nürtingen Nils Schmid erzählt im NZ-Interview, weshalb ihm Schwimmbäder in der Region besonders am Herzen liegen und wieso Olaf Scholz „kein Zauberer“ ist.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Nils Schmid im NZ-Gespräch auf dem Nürtinger Stadtbalkon. Foto: Just

NÜRTINGEN. Wir treffen Nils Schmid in der Nürtinger Altstadt. Wieso er sich für das Gespräch ausgerechnet diesen Ort ausgesucht hat? „Weil es die Schokoladenseite der Stadt ist.“ Viele Erinnerungen verbindet der Bundestagsabgeordnete mit dieser Ecke Nürtingens. „Drüben in der Laurentiuskirche habe ich geheiratet, das Café Schümli hat unsere Hochzeitstorte gebacken.“ Und dann ist da noch die Nähe zum Neckar: „Ich mag einfach Städte am Wasser.“