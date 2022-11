Schwerpunkte

Wenn das K3N in Nürtingen zum Ü-31-Tanzpalast wird

13.11.2022 17:10, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN. Am Samstag konnte in Nürtingen wieder ausgiebig und bis in die frühen Morgenstunde hinein das Tanzbein geschwungen werden, denn für alle Feierwütigen ab 31 Jahre wurde das K3N wieder zum riesigen Tanzpalast umfunktioniert. Dabei legen die Macher hinter dem regelmäßigen Event großen Wert auf eine breite Musikauswahl um ein ebenso breit gefächertes Publikum anzusprechen. Und das Kalkül ging auf: „Wir haben bereits über 1400 Gäste“, sagte der Gastronom der Stadthalle, Jörg Ebermann, während einer kurzen Verschnaufpause beim Blick über die fröhlichen Besucher. Ein Durchkommen durchs Foyer war für ihn ohnehin nicht möglich, denn „Layla“ lockte gerade wieder zahlreiche Menschen in den großen Saal und sorgte kurz für Stau am Eingang. Der größte Dancefloor mit gemischter Musik von den 90ern bis zu aktuellen Hits war aber nur einer von Vieren, wenn auch der zahlenmäßig vollste. Nicht minder groß war aber die Begeisterung auf den anderen Floors, denn diese lockten wahlweise mit Hits der deutschen Schlagerwelt, heißen Salsa-Rhythmen oder wummernden Bässen mit echtem Old-School-Techno. So dürfte wohl wahrlich jeder am Samstag voll auf seine Kosten gekommen sein. jüp Foto: Jüptner