Vollsperrung Mühlstraße in Nürtingen - wie geht es weiter?

Die Vollsperrung dauert voraussichtlich bis 9. Dezember.

Die Baustelle auf der Mühlstraße Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. In den vergangenen Monaten wurden in der Mühlstraße eine Wasserleitung ausgewechselt und eine neue Stromleitung verlegt. Nun folgt die Belagssanierung, die in zwei Abschnitten gemacht wird, so teilt die Stadtverwaltung mit. Am Dienstag, 6. und Mittwoch, 7. Dezember, wird der Asphaltbelag zwischen den Gebäuden 13 und 24 aufgebracht. Die Sigmaringer Straße, Moltkestraße und Keplerstraße werden im Einmündungsbereich zur Mühlstraße gesperrt. An diesen beiden Tagen ist die Zu- und Ausfahrt auf und vom Altstadtparkplatz nur auf Höhe des Hauses der Familie möglich.