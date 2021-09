Beim kurzfristig einberufenen Gemeinderatstermin in Neckartailfingen ist die Anschaffung von 21 Luftfiltern für die Grundschule und die Kindertageseinrichtungen beschlossen worden.NECKARTAILFINGEN. Der Gemeinderat traf sich am Dienstagabend in der Festhalle Neckarallee. „Wir wollen wegen der…

Mehr