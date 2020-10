Probanden für Studie an Uniklinik Tübingen gesucht(pm) Arthrose ist die mit Abstand häufigste Gelenkerkrankung. Mehr als 2,5 Millionen Patienten in Deutschland sind allein von der Kniearthrose – auch Gonarthrose genannt – betroffen, so berichtet das Universitätsklinikum Tübingen. Dort startet am…

Mehr