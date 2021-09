Schwerpunkte

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz in Nürtingen

20.09.2021 15:19

Olaf Scholz auf der Bühne auf dem Nürtinger Schillerplatz. Foto: Haußmann

NÜRTINGEN. Jubel brandete vorhin auf dem Nürtinger Schillerplatz auf, als SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz die Bühne betrat. Vor der Mittagspause hatte die Deutsche Presseagentur noch die Nachricht verbreitet, dass Scholz nun doch persönlich vor dem Finanzausschuss in Berlin aussagen werde und deshalb in Baden-Württemberg nur eine verkürzte Wahlkampftour mache. Die Auftritte in Tübingen und Nürtingen würden gestrichen, hieß es. Gegen 13.30 dann wieder neue Informationen: Scholz kommt doch nach Nürtingen. Der Nürtinger SPD-Bundestagskandidat Dr. Nils Schmid begrüßte die wartende Menge in der Innenstadt. Und als Olaf Scholz dann tatsächlich auf die Bühne vor der Volksbank trat, war die Begeisterung bei den Besuchern groß. Was Scholz den Zuschauerinnen und Zuschauern berichtete und welche Antworten er auf ihre Fragen gab, darüber demnächst mehr. ali