Fußball-Landesliga, Staffel 1, Frauen: Simon Heller, der Trainer des TSV Wendlingen, muss aus zwei Mannschaften eine machenEigentlich war alles angerichtet, um in der Rückrunde voll zu attackieren. Aber dann kam just vor dem ersten Spiel in diesem Jahr Corona – drei Monate lang lag alles auf Eis.…

Mehr