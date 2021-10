Handball: Baden-Württemberg-Oberligist TSV Zizishausen ist in seinem zweiten Heimspiel nicht wiederzuerkennen, doch trotz einer engagierten Vorstellung verlieren die „Schnaken“ gegen den HC Neuenbürg am Ende noch mit 27:28.Es war der Augenblick, als die Partie in der Eisenlohr-Halle gestern Abend…

Mehr