Schwätzbänkle lädt zu Begegnung ein

01.09.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Ute Altenburger vom Stadtseniorenrat (links) und Museumsleiterin Melina Wießler weihen das Nürtinger Schwätzbänkle ein. Foto: pm

„Eingesperrt zu Hause“ – so wurde die Zeit der Pandemie von vielen Senioren empfunden. Jetzt gibt es Lockerungen, doch bis sich alle wieder ungezwungen begegnen können, dauert es noch. Der Landesseniorenrat möchte deshalb am Sonntag, 5. September, mit einem Aktionstag unter dem Motto „Auf die Schwätzbänkle, fertig, los“ eine niedrigschwellige Gelegenheit zur Begegnung und Kommunikation von Menschen jeden Alters schaffen. Auch der Stadtseniorenrat Nürtingen beteiligt sich: Vor dem Stadtmuseum in der Metzinger Straße steht seit Freitag ein „Schwätzbänkle“. Wer sich darauf setzt, signalisiert: Ich habe Lust zuzuhören und Lust zu erzählen. Auch jüngere Menschen sind zu einem Plauderstündchen eingeladen. „Es geht dabei nicht um Krisengespräche“, sagt die stellvertretende Vorsitzende des Stadtseniorenrats Ute Altenburger, „sondern um sich einfach locker über das, was einen gerade beschäftigt, zu unterhalten.“ Am 5. September von 11 bis 18 Uhr stehen Ute Altenburger und Monika Richter vom Stadtseniorenrat für ein Schwätzle zur Verfügung. pm