Sanierung des Hölderlin-Gymnasiums steht obenan

11.07.2019, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Zeitgleicher Baubeginn mit der Sanierung der Friedrich-Glück-Schule – Einstimmiger Beschluss des Nürtinger Gemeinderats

Die Sanierung des Hölderlin-Gymnasiums steht ganz oben auf der Prioritätenliste der Stadt Nürtingen. Der Gemeinderat bestätigte am Dienstagabend einstimmig den zuvor bereits im zuständigen Ausschuss gefällten Beschluss.

NÜRTINGEN. Das Hölderlin-Gymnasium ist nicht die einzige Nürtinger Schule mit baulichen Erfordernissen beziehungsweise Wünschen. Warum die Sanierung der Bildungseinrichtung auf dem Lerchenberg sowie die Sanierung der Friedrich-Glück-Schule in Oberensingen jedoch am dringlichsten sind, wurde in den zuständigen Ausschüssen nochmals begründet. Über die Priorisierung habe es ein gemeinsames Gespräch der Verwaltung mit Vertretern aller Fraktionen gegeben, weshalb man im Gemeinderat eine erneute Debatte nicht für erforderlich hielt.

Julia Rieger brachte für NT 14 jedoch einige Punkte ein, die sie in der Beschlussfassung festgeschrieben sehen wollte. So sollten einzelne Maßnahmen und Kosten nochmals konkretisiert und die Finanzierbarkeit im Haushaltsplan eingearbeitet werden. Thaddäus Kunzmann (CDU) befürchtete dagegen Verzögerungen, die man sich aufgrund des Zeitdrucks, den der Förderrahmen vorgebe, nicht leisten könne. Das sei nicht die Absicht gewesen, so Raimund Braun (NT 14), der beteuerte, dass auch seine Fraktion hinter der Priorisierung stehe. Die Punkte könnte man dennoch aufnehmen. Eine Mehrheit lehnte dies aber ab.