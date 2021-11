Fußball-Landesliga: Auch Titelaspirant SC Geislingen muss sich nach einem großen Kampf dem stark aufspielenden FC Frickenhausen geschlagen geben. Angreifer Fatmir Karasalihovic trifft in der 90. Minute zum 3:2-Sieg des FCF, der zeigt, was für ein Potenzial wirklich in der Mannschaft steckt.Diese 90…

Mehr