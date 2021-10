Schwerpunkte

Noch Plätze in Kursen frei

28.10.2021 05:30

NT-HARDT. Bei den Kursen „Eltern-Kind-Turnen“ und „Yoga online“ des SV Hardt sind noch Plätze frei. Montags von 10.30 bis 11.15 Uhr findet in der Gemeindehalle in Hardt ein Eltern-Kind-Turnen unter der Leitung von Kerstin Ratzkowski statt. Anmeldungen und Fragen können an yvonne.ehmke@svhardt.de gerichtet werden. Außerdem bietet der SV Hardt immer dienstags von 20 bis 21 Uhr einen Yoga-online-Kurs an. Übungsleiterin ist Katharina Krämer. Weitere Infos unter www.svhardt.de oder per Mailanfrage an ulrike.hasenclever@svhardt.de. pm