NÜRTINGEN. Weltweit sind am Donnerstagabend die Menschen bei Mahnwachen und Friedensdemonstrationen auf die Straßen gegangen, um ihre Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck zu bringen. So auch auf dem Schillerplatz in Nürtingen, wo sich – eingerahmt von blau-gelben Fähnchen – rund 200 Menschen…

Mehr