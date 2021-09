Schwerpunkte

Nachverdichtung soll in Nürtingen für Wohnraum sorgen

28.09.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Mit einem Gestaltungshandbuch will das Nürtinger Stadtbauamt Grundstücksbesitzern einen Leitfaden für eine nachhaltige Innenentwicklung an die Hand geben. Erster Rahmenplan für Kirchheimer Vorstadt.

Nachverdichtung in der Kirchheimer Vorstadt braucht dringend Leitlinien. Die Stadt will Grundstücksbesitzern und Investoren mit einem Gestaltungshandbuch Anregungen geben. Foto: jh

NÜRTINGEN. Wie kann durch Innenentwicklung in bestehenden Wohngebieten zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden? Welche Leitlinien liegen einer möglichen Nachverdichtung zugrunde? Größere Mehrfamiliengebäude sorgen in älteren Wohngebieten oft für Protest, wenn die neue Hausform aus dem Rahmen fällt oder deutlich größer wird als das Haus, das zuvor an derselben Stelle stand oder Innenhöfe verdichtet werden. Negativbeispiele dafür gibt es auch in der Kirchheimer Vorstadt. Dieser Entwicklung möchte das Stadtbauamt jetzt mit einem Gestaltungshandbuch entgegentreten. Um das richtige Maß zu finden, will die Stadt Investoren einen Leitfaden für eine nachhaltige Innenentwicklung an die Hand geben.