Schwerpunkte

Mit den Augen lächeln

(bwk) „Bitte hier warten – wir führen Sie zu Ihrem Platz!“ So oder so ähnlich steht es derzeit am Eingang jedes Bewirtungsbetriebs. Bis Anfang des Jahres war diese Begleitung der Gäste zum Tisch Zeichen gehobener Gastronomie – heutzutage ist es in jedem einfachen Biergarten vorgeschrieben, damit kein Gewimmel entsteht und man sich nicht zu nahe kommt. Beweist das also, dass unser Leben durch den wütenden Virus kultivierter geworden ist?

Den Schwaben hat man schon lange nachgesagt, dass sie gern auf Abstand halten. Während die als gesellig geltenden Rheinländer sich fröhlich um die Theke scharen, ist es in hiesigen Gaststätten durchaus keine Seltenheit, dass sich pro Tisch jeweils ein Gast niederlässt und still seinen Gedanken nachhängt.