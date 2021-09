Schwerpunkte

Mehr als die Hälfte der Wähler im Landkreis Esslingen machten Briefwahl

28.09.2021 05:30, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Am Wahlsonntag mussten die Menschen im Kreis Esslingen länger als sonst auf die Wahlergebnisse warten. Der Grund ist die große Zahl der Briefwähler: 52 Prozent nutzten die Möglichkeit, von zu Hause aus zu wählen. Das komplizierte Auszählverfahren sorgte für Verzögerungen.

10 000 Briefwahlstimmen mussten in Nürtingen auszählt werden. Foto: nt/Kunz

NÜRTINGEN/ESSLINGEN. In Nürtingen mussten die Wähler lange warten, bis das vorläufige Ergebnis feststand. Bis 21 Uhr waren alle bis auf einen Briefwahlbezirk in der Hölderlinstadt ausgezählt. Der Grund sei die große Zahl an Briefwählern, sagt Rathaus-Sprecherin Juliane Kunz.