NT-ZIZISHAUSEN. In unserer Berichterstattung über die Martinsumzüge hat sich ein Fehler eingeschlichen. In Zizishausen lädt die katholische Kirche St. Nikolaus nicht am Sonntag, 13. November, zur Andacht mit anschließendem Laternenzug und Martinsspiel ein, sondern bereits am Samstag, 12. November…

Mehr