Schwerpunkte

Corona-Inzidenz: Landkreis Esslingen überschreitet kritische Marke

07.10.2020 19:00, — E-Mail verschicken

Die Zahl der Corona-Infektionen hat im Landkreis Esslingen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 52,3 die Grenze von 50 pro 100 000 Einwohner überschritten. Demnach ist nach der am Montag erreichten Vorwarnstufe nun die Eingriffsstufe erreicht. Am Montag erließ das Landratsamt eine Verfügung zur Begrenzung der Teilnehmerzahl bei Familienfeiern und veranlasste mehr Tests, zum Beispiel am Nürtinger Abstrichzentrum (Bild). Nun kann es zu weiteren einschränkenden Maßnahmen kommen. ug/Foto: Holzwarth