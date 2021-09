Auf diesen Seiten sind Artikel und Materialien zu Themen zusammengefasst, die die Menschen in Nürtingen und Umgebung bewegen. Derzeit gibt es sie zum Großen Forst, zum Güterbahnhof, zur geplanten Biogasanlage, zum Wörth-Areal, zur Teufelsbrücke, zu Stuttgart 21, zum Melchior-Areal und zum Thema Asyl. Die Dossiers beinhalten umfangreiche Artikelsammlungen, Bilderstrecken, Karten und Pläne, Links sowie interaktive Grafiken.

Seit über 20 Jahren können Fußgänger, Radfahrer und Skater am autofreien Sonntag ungestört die Natur erleben. Am 19. September 2021 wurde das Nürtinger Tiefenbachtal wieder einmal zur autofreien Zone. Dieses Jahr gab es nach der Corona-Pause im vergangen Jahr wieder Info- und Aktionsstände. Kurz vor der Bundestagswahl stellten sich auch die Kandidaten für den Wahlkreis Nürtingen in einer Diskussionsrunde aktuellen politischen Fragen.

Weiterlesen