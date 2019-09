Klima-Demo: sinnvoll oder einfach nur Show?

21.09.2019, — E-Mail verschicken

Demonstrationen. Weltweit. Erderwärmung. Handeln. Diese Worte beschreiben eines der aktuellsten Themen unserer Zeit: den Klimaschutz. Hunderttausende waren am gestrigen Tag auf der Straße, um ihre Forderungen der Regierung und auch den Politikern auf lokaler Ebene ins Stammbuch zu schreiben.

Begonnen haben die Klima-Streiks, unter dem Titel Fridays for Future, vor etwa einem Jahr. Damals hielt die Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg beim Klimagipfel 2018 ihre erste Rede. Die junge Schwedin hat viele Aktivitäten von jungen Menschen in aller Welt angestoßen. Mittlerweile sind auch viele Erwachsene engagiert, wie man gestern bei der Demo in Nürtingen gesehen hat. Wir haben Passanten in Nürtingen gefragt, was sie von den Klima-Demos halten. Ist der Streik sinnvoll und nachhaltig oder für viele nur ein Event? son

Christel Gerwig