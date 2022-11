Am Volkstrauertag wurden am Sonntag auf dem alten Friedhof in Oberensingen Kränze zu Ehren aller Kriegsopfer niedergelegt. Besonders im Fokus stand in diesem Jahr der Angriffskrieg auf die Ukraine.NT-OBERENSINGEN. „Das letzte Jahr hat in aller Brutalität gezeigt, wie wichtig das Gedenken an alle…

Mehr