Junger Mann mit Messer schwer verletzt – Polizei ermittelt wegen versuchtem Tötungsdelikt in Nürtingen

(lp/rik) Bei einer Schlägerei in Nürtingen in der Passage zwischen NC und einem Drogeriemarkt ist am späten Samstagabend ein 19-Jähriger mit Messerstichen schwer verletzt worden. Ein 22-Jähriger wurde mit leichten Verletzungen ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilt, gerieten kurz nach 22 Uhr in der Frickenhäuser Straße in der Nähe der Mörikeschule mehrere Personen in einen heftigen Streit. Dieser weitete sich zu einer Schlägerei aus, in deren Verlauf mutmaßlich auch ein Messer eingesetzt wurde. Wieviele Personen beteiligt waren, sei derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, so ein Polizeisprecher.

Foto: SDMG/Kohls

Die Beteiligten flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Beim Eintreffen der Polizei waren nur die beiden Verletzten noch dort. Der 19-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit schweren Stich- und Schnittverletzungen in eine Klinik gebracht, wo er notoperiert wurde. Mittlerweile befinde er sich außer Lebensgefahr.