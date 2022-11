Schwerpunkte

Heilige Elisabeth in St. Johannes

NÜRTINGEN. November ist der Monat der heiligen Elisabeth von Thüringen. Der Legende nach hat die Heilige trotz Verbotes Brot vom Schloss zu den Bedürftigen, den Armen geschmuggelt. Auf ihrem Weg wurde sie von der Wache angehalten. Ein Wächter entfernte das Tuch vom Körbchen, welches die milde Gabe verbarg. Doch zu aller Erstaunen kamen statt der vermuteten Brote Rosenblüten zum Vorschein. Daher der Name „Rosenwunder“. Brigitte Baumgartner hat eine Statue geschaffen, um an die Heilige zu erinnern. Diese ist zurzeit in der katholischen Kirche St. Johannes in Nürtingen ausgestellt. Das Ensemble zeigt die Heilige als einfache, bescheidene Holzfigur, in der Vergangenheit stellte Baumgartner wiederholt im Gemeindehaus der Kirche St. Johannes aus. pm