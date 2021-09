Die Nürtinger Musiknacht gab es am Samstag erstmals in einer Light-Version. Fünf Bands spielten in der Kreuzkirche, auf dem Vorplatz der Stadthalle K3N sowie in den drei Sälen der Stadthalle vor jeweils wechselndem Publikum fünf Mal ein Mini-Konzert von etwa einer halben Stunde Dauer.

Weiterlesen