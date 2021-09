Schwerpunkte

Die stärksten Männer und Frauen sind im Nürtinger Stadtteil Hardt am Start

01.09.2021 05:30, — E-Mail verschicken

NT-HARDT. Der SV Hardt lädt am Sonntag, 5. September, ab 10.30 Uhr zu den Highland Games ein. Spannende Frage ist dabei: Gelingt es Andreas Deuschle, dem stärksten Mann Nürtingens, seinen im vergangenen Jahr auf dem Sportgelände des SV Hardt aufgestellten Weltrekord in zwei Disziplinen zu verteidigen?

Andreas Deuschle ist der stärkste Mann Nürtingens. Foto: NZ-Archiv

20 Athleten, darunter auch vier Frauen, treten in insgesamt fünf Disziplinen an. Der Nürtinger Lokalmatador Deuschle schaffte 2020 den Weltrekord in den Disziplinen Open Stone, wo er 14,82 Meter weit warf, und Braemar Stone (12,31 Meter).

„Zu Gast sind am Sonntag Deutsche Meister und Vizemeister“, freut sich Andreas Deuschle bei den zwölften Highland Games in Hardt auf ein starkes Teilnehmerfeld. Der Nürtinger Athlet ist auch erleichtert, dass in diesem Jahr wieder Zuschauer auf dem Sportgelände zugelassen sind, nachdem der Wettbewerb 2020 ohne Publikum stattfinden musste. Die Zuschauer sollten entweder geimpft, genesen oder getestet sein. „Wir machen Eingangskontrollen“, sagt Deuschle. Für Bewirtung mit Getränken sorgt der SV Hardt. Der Eintritt ist frei. ali