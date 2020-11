In den letzten sieben Jahren wurden in Nürtingen 1,5 Millionen Euro in die Verbesserung der Radinfrastruktur investiertWas tut die Stadt Nürtingen für den Ausbau des Radwegnetzes? Menschen, die viel mit dem Rad in der Stadt unterwegs sind, erteilen dem Radwegnetz eher schlechte Noten. Was in den…

Mehr