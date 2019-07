Polizei wirbt am Aktionstag in Hülben für defensive und sichere Fahrweise – Bikertreffen wegen Hitze nur mäßig besuchtHÜLBEN. Das Ziel der Präventionsstelle des Polizeipräsidiums Reutlingen, die Zahl der Motorradunfälle auf null zu bringen, ist in weite Ferne gerückt. Dies stellte…

Mehr