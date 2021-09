Schwerpunkte

Coronazahlen aktuell

28.09.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Stand Montag, 27. September, 9.12 Uhr, waren nach Angaben des Gesundheitsamtes Esslingen 29 455 Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie im Landkreis bekannt (169 mehr als am Freitag). Seit dem 3. März 2020 meldet der Kreis 564 mit oder an Covid19 gestorbene Menschen (keine Veränderung zu Freitag). Als genesen gelten 27 974 Menschen. In Quarantäne befinden sich 944 Infizierte. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis lag am Montag bei 78,3 (am Freitag bei 76,1). In Baden-Württemberg liegt die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz bei 2,10. Landesweit sind 189 Intensivbetten belegt (sechs weniger als am Freitag). red