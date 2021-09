Schwerpunkte

Corona hat die Digitalisierung der Nürtinger Stadtbücherei beschleunigt

01.09.2021 05:30, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Die Nürtinger Stadtbücherei wartet mit vielen verschiedenen Angeboten für Jung und Alt auf. Auch im Service wird auf zeitgemäße Verbesserungen gesetzt, um mit aktuellen Entwicklungen Schritt zu halten.

NÜRTINGEN. Allerortens hat die Pandemie nicht nur vorübergehende Veränderungen angestoßen. Veränderungen werden angestoßen – und weitergeführt. So ist das auch in der Nürtinger Stadtbibliothek. „Wir waren vorher schon am Ball“, sagt Bücherei-Leiterin Inge Hertlein zum Stand der Digitalisierung. Corona aber habe die weitere Entwicklung forciert: „Die Pandemie hat alles beschleunigt.“

Die Änderungen betreffen, so Hertlein, nicht nur das laufende Angebot. Hier gibt es neue Punkte, natürlich gerade auch für die jüngeren Generationen. Aber auch das Bestandangebot wurde digital weiterentwickelt. Und: Auch im Service gab es Veränderungen zu mehr Digitalität. „Das ist in vielen Bibliotheken so“, sagt die Chefin. In Nürtingen habe man die Dinge schnell und flexibel vorangetrieben.

Beim Publikum seien die Veränderungen gut angekommen, sagt Hertlein. Das gilt zum Beispiel für die Online-Vorlesezeit, die live aus der Stadtbücherei Nürtingen über das Konferenzprogramm Zoom mit Kinderbibliothekarin Saskia Morlock in Kooperation mit dem Haus der Familie gesendet wird. Das kostenlose Angebot sei gut angenommen worden – im Herbst geht es weiter.