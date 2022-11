Fußball-Verbandsliga, Frauen: Der FV 09 Nürtingen verpasst beim 1:2 in Plattenhardt den vierten Saisonsieg.Das Spiel beim Verbandsliga-Aufsteiger in Plattenhardt begann für die Fußballerinnen des FV 09 Nürtingen eigentlich recht verheißungsvoll, denn aufgrund der besseren Chancen in der ersten…

Mehr