Bauarbeiten auf der Tälesbahn - Regelfahrplan ab 10. Dezember

29.11.2022 11:19, Von Kai Müller

Von 10. Dezember an soll wieder der Regelfahrplan gelten.

Am Adventswochenende wird auf der Tälesbahn gebaut. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Foto: Just

NÜRTINGEN/NEUFFEN. Es ist ein Dauerärgernis für die Pendler. Vor allem Schüler und damit auch Eltern müssen seit den Sommerferien immer wieder improvisieren, weil die Tälesbahn aus dem Takt geraten ist. Doch nun ist ein Ende des ausgedünnten Ersatzfahrplans in Sicht. Die Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft hat am Dienstag bekannt gegeben, dass auf der Tälesbahn am zweiten Adventswochenende gebaut wird. „Aufgrund der schwierigen Verfügbarkeit von Fachfirmen und Spezialgerät können die erforderlichen Arbeiten an der Infrastruktur erst am Wochenende vom 2. und 4. Dezember sowie in der darauffolgenden Woche erledigt werden“, teilt die WEG mit.