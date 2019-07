Anwohner pochen auf Grünfläche

11.07.2019, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Pläne der Stadt für Kindertagesstätte an der Siebenbürgenstraße stoßen auf Kritik – Forderungskatalog und Unterschriften übergeben

Die Stadt Nürtingen braucht Betreuungsplätze, vor allem für Kinder unter drei Jahren. Auf einer Grünfläche an der Siebenbürgenstraße in der Braike plant sie 40 Plätze, doch dagegen regt sich immer lauter der Widerstand von Anwohnern. In deren Vertretung überreichte Christina Fink am Dienstag im Gemeinderat eine Unterschriftenliste und einen Fragen- und Forderungskatalog.