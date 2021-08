Schwerpunkte

Jetzt hat auch der baden-württembergische Landesverband des Bundes der Steuerzahler die „Brückenbauer“ in Nürtingen auf’s Korn genommen. In der jüngsten Ausgabe seines Verbandsmagazins „Der Steuerzahler“ wird an die Verteuerung der Teufelsbrücke bei Hardt und an den teuren Rechtsstreit zur Steinachbrücke erinnert. Anlass für die Veröffentlichung war jedoch die kürzlich eingeweihte Fuß-und Radwegbrücke über den Tiefenbach. Angeprangert wird nicht nur die Kostenüberschreitung von 70 000 Euro, auch die Dimension der Brücke ist dem Verband ein Dorn im Auge. Es müsse nicht immer die große Lösung verbunden mit hohen Kosten sein. „Weniger ist manchmal mehr“, schließt der Beitrag.

Ein großes Versprechen, pathetische Worte: „Erlebe Momente für die Ewigkeit“ – so schallte es den an der Olympiade Interessierten immer dann entgegen, wenn der Sender Eurosport nach einem Werbespot mit der Übertragung fortfuhr. Und das passierte gefühlt unendlich oft, mussten doch die 1,3 Milliarden Euro, die der Mutterkonzern Discovery für die Übertragungsrechte auf den Tisch gelegt hatte, wieder eingespielt werden. Mal davon abgesehen, dass zwangsläufig nicht jeder Moment für die Ewigkeit taugte, war so mancher wirklich spannende Moment nur beiläufig auf einem eingeblendeten Minibild zu verfolgen, während für alle möglichen Produkte geworben wurde. So zum Beispiel bei der hochspannenden Aufholjagd des späteren deutschen Olympiasiegers Alexander Zverev im Tennis-Halbfinale gegen Novak Djokovic, aktueller Weltranglistenerster und Top-Favorit für die Goldmedaille. Auch wenn Zverevs Sieg nach Punkten letztlich deutlich aussah, kam es in dem Match gegen den Serben auf wirklich jeden Ballwechsel an.