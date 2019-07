06.07.2019, — E-Mail verschicken

Bei Temperaturen an die 40 Grad Celsius machte sich zuletzt so manche Familie auf den Weg ins Nürtinger Freibad. Damit es dort in den kommenden Tagen nicht zu voll wird, haben sich die Planer der B-313-Sanierung etwas einfallen lassen. Weil die direkte Zufahrt zum Bad ab Montag nicht möglich ist, müssen Autofahrer einen kleinen Umweg fahren. Die Zufahrt sei nur über Wendlinger Straße, Denkendorfer Weg, Stuttgarter Straße, Friedrich-Glück-Straße und Kornbeckstraße möglich, so die Pressemitteilung der Stadt. Das wird die Anwohner sicher freuen. Und auch die Freibadbesucher, die nicht mit dem Auto anreisen – Fußgänger und Radfahrer können nämlich direkt hin und ins kühle Nass springen. Ortsunkundige Autofahrer müssen vermutlich erst mal suchen oder sie verfahren sich heillos in Oberensingen. Zur Not kann man sich aber auch am Ufer der Aich oder zwischen den alten Mauern der Römervilla sonnen.

Zumindest hat die Pressestelle der Stadt die Straßennamen richtig angegeben, so lässt sich das Ziel mit dem Navi gut finden. Das dürfte bei einem Eiscafé in Bad Wimpfen deutlich schwerer sein. Dessen Adresse lautet nach eigenen Angaben „Markplatzt 7“. Entweder der Oberkellner Mark ist ein echter Choleriker und man sollte nicht zu viel meckern, oder das Eis ist so gut, dass man schnell zu viel davon isst.