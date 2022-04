Schwerpunkte

Es gibt zahlreiche Bauernregeln, die sich in Wettervorhersagen versuchen. Doch eine macht deutlich, dass man sich dabei am Monat April die Zähne ausbeißen kann. „April, April, der macht, was er will“ klingt wie eine Kapitulation dieser Wetterpropheten. Aber auch Vertreter der wissenschaftlich untermauerten Wetterkunde tun sich schwer, bekennen Meteorologen doch, dass für den April Vorhersagen schwierig sind. Zumindest den Schneefall am vergangenen Wochenende haben sie vorausgesagt. Von den Mengen mit Schneehöhen bis zu 30 Zentimetern, vor allem in Baden-Württemberg, waren viele dann doch überrascht. Ein vergleichbares Ereignis gab es zuletzt Mitte April 1986, damals war vor allem Bayern betroffen. Der häufige Wetterwechsel im April hat damit zu tun, dass die Warmluft aus dem Süden auf Kaltluftströme aus dem Polargebiet trifft. Der Grund dafür ist die Umstellung der Wetterlage von Winter auf Sommer bei gleichzeitig noch großen Temperaturunterschieden zwischen Wasser und Land. Das Auf und Ab ist demnach nicht ungewöhnlich, doch fallen die häufiger werdenden Extreme auf. Den rekordverdächtigen Schneemengen stehen Rekorde bei der Zahl der Sonnentage in Teilen Deutschlands in diesem März entgegen. Bei gleichzeitig wenig Niederschlägen drohte Trockenheit. So hat der Wintereinbruch Anfang April zumindest etwas Gutes für den Naturhaushalt, zumal die Niederschläge als Schnee nicht wie bei Starkregenereignissen zu schnell abfließen, sondern zum Teil in den Boden versickern.

Der Osternestlesmarkt am vergangenen verkaufsoffenen Sonntag in Nürtingen war trotz des abrupten Wetterwechsels noch gut besucht. Auch Oberbürgermeister Johannes Fridrich machte sich vor Ort ein Bild und musste feststellen, dass die heftige Kritik des Fernsehsatirikers Jan Böhmermann am Zustand des Nürtinger Bahnhofs, über die an dieser Stelle vor zwei Wochen ein NZ-Kollege geschrieben hatte, mediale Kreise zieht. Von Württemberg TV, einem Magazin mit Beiträgen im Internet, wurde er auf dem Markt zur Bahnhofskritik interviewt. Fridrich hatte darauf bereits auf amüsante Art über soziale Medien geantwortet. Nach Böhmermanns Vergleich des Bahnhofs mit einer Fressnapf-Filiale, bei der die Hamster die Geschäftsführung übernommen haben, lud er den Satiriker zum Maientag ein, um ihm die schönen Seiten Nürtingens zu zeigen. Bei der Ankunft am Bahnhof sollte er aber nicht den meist funktionsunfähigen Aufzug benutzen und aufpassen, dass er sich nicht von den Hamstern auffressen lässt, so Fridrich. Bei aller Kritik am Bahnhof, für den im Übrigen in erster Linie die Deutsche Bahn zuständig ist, hat Böhmermanns Beitrag nun auch auswärtige Berichterstatter auf den Osternestlesmarkt gelockt.