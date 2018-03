„Wir machen Sport“ – So heißt die Serie der Nürtinger/Wendlinger Zeitung. Wir ziehen Sportschuhe sowie Sportklamotten an und nehmen aktiv am Sport vor Ort teil. Dabei besuchen wir die Trainingsabende bei ganz verschiedenen Vereinen in und um Nürtingen. Wir gehen aber nicht zum Fußball, Handball, Tischtennis oder zur Leichtathletik. Vielmehr haben wir exotischere Sportarten ausgesucht. Zum Beispiel Boxen, Segelfliegen, Motorrad-Trial oder Joyrobic. Was Letzteres ist, wird noch nicht verraten. Lassen Sie sich überraschen.