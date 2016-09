„Ich bin sehr enttäuscht“

07.09.2016, Von Jürgen Gerrmann

Wir sind Europäer: Philip und Renate Finn bedauern den Brexit

Es war ein Knall: Großbritannien hat in einer Volksabstimmung erklärt, nicht mehr Teil der Europäischen Union sein zu wollen. Das traf auch Philip Finn ins Herz. Seine Frau stammt nämlich aus Nürtingen: Renate, geborene Grießinger.

Er Bier, sie Wein – ein europäisches Ehepaar: Philip und Renate Finn. jg

Sie schauen immer mal wieder gern in ihrer alten Heimat vorbei. Natürlich, um den Eltern Ursula und Hans Grießinger einen Besuch abzustatten. Aber dieses Mal auch aus einem ganz speziellen Grund: „Wir wollen den Pass für unseren Sohn Christopher erneuern lassen.“

Den deutschen wohlgemerkt. Der Banker von der Insel möchte sicher sein, dass er auch künftig in der EU arbeiten darf. Man weiß ja nie, was die Austrittsverhandlungen so alles mit sich bringen.

„Ich habe beim Referendum selbstverständlich für Bleiben gestimmt – wie Winston Churchills Enkel“

Philip Finn, Brite mit Nürtinger Frau

1941 wurde Philip Finn geboren in Brighton on Sea, einem berühmten Seebad an der Küste des Ärmelkanals, nicht allzu weit von London. Er arbeitete bei British Airways, kam viel in der Welt und auch in Europa herum.