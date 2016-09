Ruhige Runden im Roßdorf

06.09.2016

Nürtinger Spaziergänge (5): In gemächlichem Tempo unterwegs auf Nürtingens Höhen

Mit Nürtinger Wandervorschlägen und Radtouren haben wir unsere Leserinnen und Leser in den zurückliegenden Jahren eingeladen, Nürtingen und die Stadtteile auf besonderen Wegen neu zu entdecken. In diesem Sommer hat Tourismusfachfrau Jasmin Kühnle Nürtinger Spaziergänge ausgearbeitet, die wir jetzt in den Sommerferien vorstellen.

Die Gegend zwischen Enzenhardt und Roßdorf wartet mit Wald und offenem Gelände auf.

NÜRTINGEN (jak/ali). Alle Vorschläge für Spazierwege sind als Rundwege angelegt, Start- und Endpunkte sind somit flexibel. Abstecher geben Alternativen für die einzelnen Runden. Die Entfernungen werden in Kilometern und Schritten angegeben. Letzteres ermöglicht es, die Zahl der Schritte mit den für eine gesunde Lebensweise empfohlenen 10 000 Schritten täglich abzugleichen.