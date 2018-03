Paulas Nachrichten

Zigaretten können sehr krank machen

16.03.2012

Zigaretten stinken und können sehr krank machen. Rauchen ist also ziemlich uncool. Trotzdem kommen viele Leute von der Zigarette nicht los.

Das liegt daran: Zigaretten bestehen vor allem aus Tabak. Im Tabak ist Nikotin enthalten. Dieses Nervengift hilft der Tabakpflanze, sich vor Schädlingen zu schützen. Menschen kann es süchtig machen. Wer an einer Zigarette zieht, atmet automatisch Nikotin ein.

Das Nikotin flitzt in wenigen Sekunden ins Gehirn und dockt dort an bestimmten Stellen an. Das bewirkt etwa, dass das Herz schneller rast. Der Raucher ist dann außerdem aufmerksamer und weniger nervös. Aber wenn die Wirkung nachlässt, möchte das Gehirn wieder neues Nikotin bekommen. So werden viele Raucher süchtig. Bei Kindern und Jugendlichen kann das übrigens manchmal ziemlich schnell gehen. Je früher Leute im Leben mit dem Rauchen anfangen, desto schwerer kommen sie davon wieder los.

Um von dem bitteren Tabakgeschmack abzulenken, mischen Hersteller von Zigaretten Zucker, Kakao, Lakritz oder Honig in den Tabak. Werden diese Stoffe mit dem Tabak verbrannt, entstehen Tausende von giftigen Stoffen. Die atmet der Raucher zusätzlich ein. Einige davon gelangen aber auch in die Luft. Deswegen ist es ungesund, wenn man den Rauch eines anderen einatmet. Man nennt das Passivrauchen. In vielen Gaststätten in Deutschland bleibt einem das inzwischen erspart. Denn oft ist es verboten, dort zu rauchen. Über dieses Rauchverbot wurde am Dienstag viel geredet. Denn Experten stellten eine Studie vor. Die beschäftigte sich damit, wie Zigaretten der Gesundheit schaden. Durch Rauchen kann man verschiedene schlimme Krankheiten bekommen.

Obwohl Rauchen ungesund ist, kommen viele Leute nicht von den Zigaretten los. Man kann nämlich süchtig nach Zigaretten werden. Foto: Martin Gerten