Woher kommt der Name Silvester?

28.12.2013

Der Tag Silvester ist nach dem gleichnamigen Papst Silvester benannt. Er lebte vor fast 1700 Jahren und starb an einem 31. Dezember. Daraufhin wurde beschlossen, diesen Tag Silvester zu nennen - als Erinnerung an den Papst. Dass an Silvester auch das Jahresende gefeiert wird, ist aber erst seit etwa 300 Jahren so. Davor endete das Jahr für die Menschen eigentlich schon am 24. Dezember. (dpa)